Po rikthehet me një megaprojekt djaloshi që bëri shumë pluhur me disa këngë të mëhershme. Këndon live dhe në muzikë nuk ia shkon askush për faktin se ai është përformues i rregullt i muzikës live. Deny edhe këtë herë ka vendosur të provokojë, të zhvishet, të realizojë videklip me femra seksi por në qendër të vëmendjes të jetë pikërisht ai. Kjo këngë me ritme verore do jetë një megahit i kësaj sezone që do i shoqërojë shqiptarët në bregdetë në kohën më të nxehtë të vitit, andaj dhe Deny ka vendosur të hedh në qarkullim pikërisht në këtë fillim sezone që të djeg club-et. Klipi është punuar nga ‘Swart production’, me muzikë të Mariglen Bojës dhe tekst të 2Step. Dëgjim të këndshëm të kësaj super kënge.

https://youtu.be/R5QsOAiZtB0