“Dancing Relax”, organizon mbremje muzikore me emra te muzikes popullore e jo vetem. Emra qe kane adhurues dhe qe ju premtojne te kaloni mbremje te paharrueshme. Te gjithe ju qe deshironi muzike te vertete duhet te shkoni te pakten nje here ne kete ambjent te jashtezakonshem. Gjate gjithe muajit qershor do gjeni emrat qe jane te afishuar ne poster.