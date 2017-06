Ledri nuk është shumë i zhurshëm sa i përket jetës private por sukseset e tij duket se bëjnë më shumë zhurmë. Edhe pse njihet për lidhjet e tij me femra të njohura e të suksesshme të shoëbizit, ai i kalon ato pa ndonjë diskutim të madh, ku përjashtim mund të llogaritet lidhja e tij me Dafinën. Së fundmi u fol shumë ku edhe vet reperi e pranoi se ishte i dashuruar në vajzën nga Tirana, Adelën por lidhje e cila sërisht u përshkrua në heshtje. Më pas u përfol se ai kishte krijuar një lidhje të re por që nuk u konfirmua nga vet ai. Ne kemi një pytje dhe duam të dimë se ç’po ndodh në të vërtetë me Ledrin për momentin, sa i përket aspektit sentimental.