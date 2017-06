Ai është një artist i mirë dhe me një stil shumë të vecantë, ndërsa mjaft profesionist në punën që bën. Ky është këngëtari Avni Hadërgjonaj, ku mësojmë se ai ka udhëtuar në Londër e me siguri atje është duke projektuar këngën e rradhës. Nuk e dimë ende se kur do të dalë apo me kë po bashkëpunon atje artisti, por na duhet të presim deri sa të vijë puna e tij, e natyrisht nëse ka marrë këtë rrugë duhet të presim një super projekt nga ai.