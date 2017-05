Pas një pauze në skenën muzikore këngëtarja Vesa Luma është rikthyer sot me një projekt të ri duke sjellë kështu për publikun këngën “Ti zemra ime”. Këtë këngë Vesa e ka sjellë në bashkëpunim me Ervin Gonxhin. Muzika e këngës është realizuar nga Ervin Gonxhi -“Eranprostudio”, tekstin e këngës e ka realizuar vet këngëtarja së bashku me Big Bastën kurse videoklipi është realizuar nga Black Fish Entertainment. Si duket Vesa, e ka menduar këtë fillim sezoni veror, si momentin e duhur për t’u rikthyer.