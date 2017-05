Ka ardhur bukur dhe me plot ritëm këngëtarja Elona Leka me këngën më të re. Është fjala për këngën që ka edhe një klip të bukur me titull “Pina kcejna”, një këngë që vetëm për pak ditë ka kaluar njëqind mijë klikime ndërsa po dëgjohet mjaft. Këtë herë artistja ka bashkëpunuar për muzikë dhe orkestrim me Irkenc Hyka dhe teksti është shkruar nga Petro Xhori, e për veshje është kujdesuar Joni Peqi. Elona është me origjinë nga Shqipëria por që jeton në Maqedoni, ndërsa është mjaft e kërkuar nëpër koncerte dhe dasmat shqiptare.