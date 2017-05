Përshëndetje stafit të gazetës Intervista dhe ju përgëzoj për rubrikat interesante që bëni çdo grupmoshë të lexoj. Unë jam Anila 28 vjeçe dhe sapo jam fejuar me një djalë të cilin e dua shumë. Para pak ditësh në një diskutim ai më shprehu se kishte shumë qejf midhjet me vezë por unë bëra sikur si kushtova rëndësi dhe kjo është një arsye pse unë po ju shkruaj që nëse keni mundësi të kontribuoni pak me ndihmën tuaj që ta surprizoj pak të fejuarin tim meqënëse dhe ju çdo javë keni rubrikën e gatimit. Unë do kisha shumë dëshirë të më ndihmonit me recetën se si mund ta gatuaj këtë specialitet në kushtet e shtëpisë? Faleminderit.

Përgjigjet Ledio i Restorant “Il Tipico”, Rr Johan Fon Han (Tefta Tashko) në krah të gjimnazit “Ismail Qemali” Tiranë, +355 (0) 42370592, 0689049531:-Përshëndetje, si fillim dua t’iu falenderoj për vëmendjen.Ti vijmë në ndihmë njerëzve është puna jonë edhe sigurisht që do kontribuonim me dëshirën më të madhe për të mësuar një çift të ri të gatuaj por edhe për ta bërë të lumtur. Kjo është një ndër recetat më të thjeshta dhe për ta gatuar këtë duhen këta përbërës: