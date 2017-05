Me sytë nga LSI-ja Nga Agron BERDAJ

Si çdo çudi shqiptare , edhe kjo e vetazgjësimit politik të PD-së ,duke braktisur zgjedhjet kushtetuese ,nuk do të zgjati shumë .Madje duhet thënë se harresa ka filluar .Edhe pse po flitet për skenar të dhunshëm , për ndalimin e zgjedhjeve me metoda terroriste ,duke ndjekur një strategji tensionesh , dhune dhe frike , të gjitha këto shikohen nga populli ,me një llojë neverie .As edhe skenarët që fliten për ndërhyrjen në zgjedhjet shqiptare të agjensive të shërbimeve të huaja sekrete , denoncimi i planeve të dhunës dhe terrorit që mendohet , se do të përdoren nga strukturat paramilitare të PD-së që po jep shpirt, nuk trembin askënd .Me këtë nuk dua të them se ato nuk përbëjnë një rrezik serjoz për demokracinë dhe jetën e njërëzve ,por se ato nuk mund të përgjunjin demokracinë në vend . Përgjakja e demokracisë në Shqipëri është bërë një gjë e zakonshme ,edhe për faktin e kulturës së munguar qeverisëse dhe ndërgjegjes së ulët shoqërore e kombëtare .Politikat e terrorit mbështeten dhe frymëzohen nga forca të errëta dhe antikombëtare , të brendëshme dhe të jashtëme .Ato i mbajnë gjallë politikanë të çartur dhe kriminelë të certifikuar ,të cilët çdo ditë nga çadra e krimit bëjnë thirrje për luftë ,terror dhe koka të prera .I frymëzojnë aktet kriminale gazetarë dhe agjensi të shtypit dhe masmedia, të cilat kërkojnë që në Shqipëri të krijohen banda , të institucionalizohet dhuna dhe grushtet e shtetit , si mjeti i vetëm për marrjen e pushtetit dhe rrezimin e qeverisë .Terminologjia e dhunës dhe e krimit e përdorur nga këta politikanë dhe gazetar është më e tejkaluar se ajo e manualeve hitleriane ,të manifestit të brigadave të kuqe ,të statutit të ISIS-it ,apo Alkajedës .

Vetazgjësimi politik i PD-së , shpjegohet me peshën e rëndë të krimeve të kryera prej saj gjë që ka sjellë humbjen e besimit dhe kredibilitetit në popull .Sa më më tepër i largohet elektorati , kësaj force politike, aq më shumë ajo shton mjetet e dhunës ,terrorit dhe nxitjen e anarkisë e mosbindjes civile për të shpëtuar elitat e krimit . Vetëm në këtë mënyrë ata mund të ruajnë krimet e vjetra dhe të ndihen të sigurt në krimet e të ardhmes .Ndaj edhe kërkojnë ta marrin pushtetin me dhunë .Por, nëse këto skenarë të saj dështojnë , mesa duket, ajo ka planin rezervë , duke i kthyer sytë nga LSI-ja . Një fitore e kësaj force politike në zgjedhje është në të njëjtën kohë edhe fitore e PD-së ,pasi në këtë mënyrë , merr fund edhe , vetingu .A nuk ishin deri tani këto forca politike që e sabotuan atë ,njera nga jashtë ,nga të qënit opozitë dhe tjetra nga brenda si pjesë e koalicionit qeverisës .PD-ja ,duke u deklaruar ballazi si antireformë ndërsa , LSI-ja ,në mënyrë tinzare ,pas shpine me dinakëri ,kërkonte të njëjtën gjë ,bllokimin e saj ,të cilën e realizuan me sukses ,duke dhënë alarmin e rremë të rrezikut të imponimit dhe diktimit të faktorit ndërkombetar në punët e brendëshme të drejtësisë shqiptare , të pushtuar nga krimi dhe korrupsioni .Thirrjet histerike të kontigjentit të LSI-së , si Meta kryeministër ,apo Meta president ,dhe së fundi LSI-ja ,forca e parë në zgjedhje ,nuk duhet parë thjesht si emocionale dhe shpërthime rastësore të turmave ,por si orjentime politike që dalin nga kulisat e errëta të politikës së nëndheshme shqiptare .Nëse ,PD-ja ,nuk realizon planin e marrjës së pushtetit me dhunë ,atëher ajo do të vërë në veprim aleatin e saj më besnik ,LSI-në .Duke e furnizuar ,atë me elektorat në zgjedhjet e 18 qershorit ,do të synojë që LSI-ja , të dalë forca e parë politike në vend ,me të drejtën e krijimit të qëverisë së re . Në këtë mënyrë PD-ja ,mposht kundërshtarin e saj politik ,por edhe siguron zgjedhje të parakohëshme me pretendimine , për marrjen e pushtetit ,këtë radhe jo me dhunë, por me dinakëri .Kali i Trojës ka nisur të ndërtohet , dhe jo në fshehtësi ,por në mesin e skenës politike ,në syte e shqiptarëve të lodhur dhe të zhgënjyer nga politika ,por edhe të ndërkombëtarëve të mahnitur nga pandershmëria dhe hipokrizia e politikanëve shqiptarë . Ky kalë , ka nisur të ndërtohet nën hundët e lidershipit qeverisës ,të dehur nga megalomania , egocentrizmi dhe vetmadhështia e tyre , gati hynore ,por gjithnjë me sy nga , LSI-ja .

Agron BERDAJ