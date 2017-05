Siç është bërë e ditur këngëtari i madh Gena ka një muaj që bën turne në Amerikë dhe pas kaq kohësh larg familjes së tij ai pret në SHBA, Lorenën. Ka qenë një surprizë e pregatitur për Lorenën nga menaxheri i Genës në Amerikë Naser Nika i cili i organizoi një pritje me limuzinë, një pritje që i bëhet vetëm yjeve të Hollwoodit. Siç e shikoni edhe në fotot e postuara bashkë me Genën ishte dhe producenti Edlir Begolli me bashkëshorten e tij, këngëtaren Fatima Ymeri dhe menaxheri Naser Nika me bashkëshorten e tij. Gena i ndjerë i surprizuar dhe sigurisht mirënjohës për këtë pritje falenderon pa fund menaxherin e tij.