Searching a nice, intelligent, creative woman , between 25-45 years old.

Mobile 00491736590562

Jam një zotëri nga Tirana 55 vjeç dhe pa asnjë njeri. Ka shtëpi timen. Kush zonjush është si unë të më telefonoj në numrin tim: 0696913998

Jam një zotëri 60 vjeç nga Tirana. Kërkoj të lidhem me një femër për qëllime serioze. Numri im është ky: 0686145510

Jam X nga Berati 40 vjeç. Dua të lidhem me ndonjë femër për lidhje sekrete. Numri im është ky: 0695681929

Përshëndetje, jam Leonardi nga Fieri 50 vjeç dhe kam biznesin tim. Interesohem për një zonjë nga mosha 40 vjeç e lartë për lidhje sekrete. Numri im i telefonit është ky: 0697394929

Përshëndetje Intervista! Jam një zotëri 37 vjeç i divorcuar. Jam familjar, i rregullt, serioz dhe kërkoj të njihem me një vajzë të moshës 27-37 vjeçe për martesë.

Përshëndetje Intervista! Jam një biznesmen i interesuar për një mikeshë të moshës 50-56 vjeçe pasi bashkëshortja nuk më jeton. Jam pa probleme familjare. Jam i moshës 60 vjeç. Kush është e interesuar të më kontaktojë në numrin tim: 0697456824 .

Jam Beni nga Tirana 62 vjeç për zonjën Rudina nga Tirana që interesohet për një intelektual për martesë ose bashkëjetesë. Numri tel: 0696820134. Me respekt.

Përshëndetje stafit.

Përshëndetje zonja! Jam një zotëri 65 vjeç. Banoj në Durrës në shtëpinë time. Gruaja më ka vdekur. Nuk kam njeri në ngarkim. Jam larg veseve. Jam në pension dhe i punësuar. Kam patentë makine dhe motori. Kërkoj një zonjë që t’i përshtatet moshës sime. Mirë do te jetë të ketë shtëpinë e saj dhe pension se e përbalojmë jetën më lehtë. Le të jetë nga Tirana ose nga Elbasani. Në një shtëpi jetojmë, kurse tjetrën e japim me qera. Ju mirëpres në telefon. 0697431520 .

Jam një zotëri nga Tirana. Mosha ime është mbi 60 vjeç . Jam njeri me karakter të fortë, familjarë dhe bashkëshortorë në kuptimin pozitiv të dinamikës së jetës. Nuk kam njeri në ngarkim. Zonja që mund të vlersojë mesazhin tim të jetë e përafërt me tiparet e mija, të mos ketë probleme të ndryshme. Tek unë do të gjejë besueshmërinë, sinqeritetin dhe harmoninë. Ju faleminderit. Tel: 0675617551 .

Jam një burrë 52 vjeç me punë e banim në qendër të Tiranës. Dua të lidhem fshehtas me një femër nga Tirana deri në 40 vjeç, në mënyrë afatgjatë e për ta ndihmuar. Femra të jetë e pashme. Për më tepër 0685914846. Faleminderit.

Jam një qytetar nga Durrësi, mosha 70 vjeç dhe jam shumë i mbajtur për moshën që kam, jam i ndershëm dhe shumë familjar Gruaja më ka vdkur dhe kërkoj një zonjë 60 vjeçe e sipër, të jetë e sinqertë, besnike, familjare dhe pa problem. Ju lutem seriozitet sepse unë nuk jam për aventura dhe prandaj edhe i respektoj ato zonja që mendojnë që të hsijojmë atë pak jetë që na ka mbetur, sepse vetmia na shkurtoi jetën. Jeta është e bukur dhe dhe ta gëzojmë aq sa mundemi. Telefononi në 0683615311

Përshëndetje, jam një zotëri 52 vjeç nga Vlora, i divorcuar jo për fajin tim. KAm qenë prej shumë vitesh emigrant në shtetin grek nga ku kam marrë edhe dokumentat e rregullta greke. Kërkoj një zonjë apo zonjushë të jetë 37-45 vjeçe. E interesuara të jetë e rregullto për një familje të qëndrueshme dhe e përkushtuar për një jetë bashkëshortore. Me ish bashkëshorten kam një djalë 15 vjeç, i cili jeton me nënën e tij në Greqi. Për më tepër mund të kontaktoni në gazetë.

