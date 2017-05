Një baladë që vetëm për pak ditë arriti të dëgjohet shumë dhe të kthehet vërtetë në një hit. Kjo është kënga “Data e vecantë” ardhur nga këngëtari Krenar Krasniqi në bashkëpunim me artisten e njohur Lorin. Krenari ka dhjetë vite që merret me muzikë, ndërsa ai është nga Prishtina e ku këtë përzgjedhje për të pasur këtë duet me Lorin jo vetëm sic tregon ai i përshtatet edhe në zë, por ka rezultuar mjaft e suksesshme si këngë pasi dihet tashmë se sa shumë e duan këtë artiste. Këngëtarin e sheh kudo sidomos nëpër Prishtinë në vendet më të frekuentura duke kënduar, ku tashmë ndjekësit e tij kanë nisur ti kërkojnë edhe baladën më të re. Ndërsa duhet të themi pasi kanë nisur të vijnë bashkëpunimet mes shumë artistëve, ky do të jetë një nga më të parët e më të bukurat për këtë sezon.