Ai quhet Damiano Agalliu, me origjinë nga Berati dhe jeton prej vitesh në Suedi.

Damiano kur hyri në BBA, rrëfeu se ai e shikonte hyrjen e tij në Big Brother si aventurë interesante këtë eksperiencë, prandaj dhe vendosi që të largohet për pak kohë nga Suedia, ku edhe jeton prej disa vitesh, për t’u bërë pjesë e këtij projekti televiziv. U bë personazhi më i dashur për publikun. Pati spekullime, për lojën e Damianos, për lidhjen e tij me një tjetër ish banore të Big Brother Albania, Armelën. Damiano, është nga ato personazhe të BBA, që e fitoi dhe e bëri publikun për vete që në natën e parë që hyri në ktë aventurë. Ai tashmë është jashtë, dhe duket se fama i është shtuar edhe më shumë. Në këtë intervistë sa të drejtëpërdrejt aq edhe të çiltër, ai me humorin që e karakterizon na tregon të vërtetën rreth lidhjes së tij me Armelën dhe jo vetëm!

Fabjola Kuburi:- Damiano shyqyr që të kapëm se je bërë i pakapshëm po ku je more djalë?

Damiano Agalliu:- Po ku jeni ju o noçe, këtu kam qenë midis lagjes (qesh).

-Na u desh të të gjenim përmes fotografes Fjoralba Maliqi e cila të ka suportuar gjatë gjithë aventurës tënde në Big Brother tani duhet t’ia dimë për faleminderit ty apo Fjoralbës?

– Jo, asnjë falënderim ju lutem, unë ju falendroj juve për punën tuaj serioze. Fjoralba është mikesha ime më e mirë dhe e falenderoj për mbështetjen jo vetëm në Big Brother por edhe jashtë.

-Ty publiku të donte fitues çfarë ndodhi?

-Publiku e ka vendosur tashmë fituesin dhe kjo ka më shumë rëndësi dhe publiku e di mirë se çfarë ndodhi.

-Ka pasur kaq shumë spekullime kundrejt emrit tënd cili është reagimi jot pas daljes?

-Asnjë reagim. Çdo gjë duhet në kohën e duhur dhe fjalët e duhura, pa aludime por me fakte.

-Me Armelën si po shkojnë gjërat?

-Me Armelën flasim, vazhdojmë të flasim dhe kjo ka shumë rëndësi sepse si unë dhe Mela nuk po hedhim poshtë ndienjat por po luftojmë të gjejmë një rrugëzgjidhje.

-Edhe për lidhjen me Armelën ka patur mosbesim nga ana e publikut pse mendon se?

-Sepse janë disa persona që duan vemendje dhe fusin hundët tek ne dhe Mela nuk ka faj për këtë. Këto janë inate personale kundrejt meje dhe Melës dhe kjo ka reflektuar tek ne, por rëndësi ka që unë dhe Mela e kemi kuptuar që “peshqit duan ushqim”

-Ty tu dha një mundësi që askujt nga banorëve të mëparshëm nuk i është dhënë u fute në Big Brother edhe pasi dole nga penalizimi i Donjetës si e shpjegon që edhe publiku ta ketë të qartë dhe të besueshme?

– Unë kam dalë për shkak të Donjetës dhe jo vetëm unë por dhe vëllai i saj. Donjeta donte të godiste produksionin nëpërmjet meje. Mos të harrojmë që unë dhe Donjeta jemi izoluar bashkë dhe unë jam i gatshëm të përballem dhe publikisht me atë. Donjeta do thjesht vëmendje dhe më vjen keq që janë përfshirë në këtë situatë si familje, me satuse dhe video ofenduese ndaj Melës, pastaj shkojnë dhe i flasin Melës keq për mua. A thua vallë jeton akoma me BBA? Epo ja që BBA mbaroi dhe duhet të shikoni përpara. Më vjen keq që nga gjithë kjo situatë Mela është ajo që sulmohet. Mela është më e pafajshmja në të gjithë këtë.

