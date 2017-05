Përshëndetje redaksia e gazetës Intervista. Para disa ditësh në gazetën tuaj pashë një rubrikë atë të kuzhinës të cilën nuk e kisha parë më parë dhe desha t’iu ndërtoj një pyetje. Do desha shumë që në ambjentet e shtëpisë të gatuaja “cheesecake” apo e quajtur ndryshe tortë djathi dhe nëse ju keni mundësi të ma dërgoni pak recetën e këtij gatimi? Faleminderit.

Përgjigjet Ledio i Restorant “Il Tipico”, Rr Johan Fon Han (Tefta Tashko) në krah të gjimnazit “Ismail Qemali” Tiranë, +355 (0) 42370592, 0689049531:-Përshëndetje, si fillim ju falenderoj për vëmendjen. Kjo është një recetë mjaft e thjeshtë dhe për ta gatuar këtë duhen këta përbërës:

250 gr biskota të thjeshta

100 gr gjalpë i shkrirë

Për kremin duhet: 1 pako vanilje

600 gr krem djathi (Philadelphia)

250 ml pana e ëmbël

6 lugë sheqer

400 gr luleshtrydhe

6 lugë gjelle sheqer ngjyrë kafe.

Përgatitja: Një tavë 23 cm me fund të çmontueshëm e mbulojmë me letër pjekjeje. Biskotat i fusim në një qese dhe i shtypim me ndihmën e një hapësi petësh

