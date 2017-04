E ëmbël, e qeshur dhe me me një zë të bukur. Kjo është artistja simaptike Valbona Spahiu e cila është mjaft e kërkuar kudo, sidomos në Diasporë. Valbona ka 14 vite që merret me muzikë, ndërsa jeton që një dekadë në Diasporë, e konkretisht në Gjermani dhe ka një familje të mrekullueshme e është një bashkëshorte e mirë dhe një nënë e dy djemve. Nëse ju ka rënë rasti të jeni në diskon Bolero, ajo aty ka kënduar 7 vite dhe jeni argëtuar me zërin e saj të bukur, ndërsa tashmë e duan të gjithë nëpër koncerte dhe gëzime familjare, ku mësojmë se koncerti më i afërm do të jetë ai i datën 30 Prill në Dietenbacher në Freiburg së bashku me kolegët Gili dhe Kolë Oroshi në një super mbrëmje. Këngëtarja ka edhe disa videoklipe të pëlqyera në kanalin Youtube, ndërsa ka një duet me këngëtarin Bashkim Spahiu, ndërsa ka një dëshirë që të ketë një bashkëpunikm me Labinot Tahirin. Në koncertet të cilat janë të shumta ajo këndon shpesh bashkë me Medën, por edhe kur janë të ftuar aktorët Stupcat. Nëse do të flasim se sa e kërkuar ajo është ënëpr dasma, mjafton të shohim se muajit korrik dhe gusht i ka të stërmbushura ku këndon kryesisht në Kosovë, Preshevë e Bujanovc dhe në Maqedoni mjaft e pëlqyer për një ditë sic është ajo e dashmës për ciftet shqiptare. Shume shpejt artistja po planifikon të sjellë edhe ndonjë këngë të bukur për të gjithë ata që e ndjekin, megjithëse është shumë e angazhuar kudo, por gjatë verës nuk harron të vizitojë edhe vendlindjen e saj Gadimën.