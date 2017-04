Nuk eshte hera e pare qe flasim per te. Behet fjale per djaloshin e ri nga Durresi, Tomas Kuci i cili eshte pare kohet e fundit shume aktiv ne jeten e nates ne Tirane. Ai njihet shume per organizimet e eventeve dhe koncerteve ne Durres por kujt do ti shkonte mendja qe do tu bente po kaq i suksesshem dhe ne kryeqytet. Mesa kemi pare ai vazhdon te menaxhoje cdo dite dhe artiste te nivelit te larte. Shpesh here e kemi pare perkrah artisteve me te famshem ne vend ku vecojme mikun e tij me te mire Stresin. Ai e deklaron hapur se muziken hip-hop ne Shqiperi e mbizotron “the badboy”, ndersa muziken house Dj Aldo! Pervec kesaj ndjekesit e shumte ne rrjetet sociale na ben te mendojme se kush eshte me te vertete ky djale kaq i ri dhe kaq i njohur! Ne intervisten e fundit ai eshte shprehur se po punon shume per projektet verore 2017 dhe se do te kete shume surpriza! Mbetet per tu pare.! Suksese te metejshme Tomas!