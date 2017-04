Artistja simpatike dhe me një zë të vecantë Albana Mesuli sapo ka sjellë projektin e saj më të ri muzikor “N’Testament”. Kënga është një baladë e bukur kushtuar dashurisë, ndërsa muzika e këngës është bërë nga Mariglen Boja e me tekst nga Susana Fazliu, e klipi është xhiruar nga produskioni Fabrika. Sapo është publikuar kënga me video e menjëherë ka nisur të pëlqehet e të shpërndahet edhe nga shumë personazhë e miq të njohur të këngëtares.