Të gjithë shqiptarët janë të lumtur që fitoi drejtësia e Ramush Haradinaj kthehet në Kosovë. Por shumë shqiptarë të njohur kanë qenë sot më afër në Francë duke ndjerë këtë lumturi të triumfit të drejtësisë. Edhe personazhi i njohur Sabedin Hyseni apo sic e njohin të gjithë si Sabi Kaçanolli ishte me shumë miq edhe dje në Francë pranë Ramushit, madje ka postuar shumë video dhe foto që u komentuan shumë nga të gjithë. Sabi është drejtues i një firme sigurimi por edhe ka një shoqëri kombëtare ILLYRIAN EAGLES(Shqiponjat Ilire) dhe siç kishte thënë gjithmonë do të ishte në Francë për Ramushin. Ai jeton në Gjermani por është me origjinë nga Kaçanolli i Shalës Bajgorës i rritur në Vushtri, por kurrë nuk i ka numëruar kilometrat për të kërkuar lirimin e z.Haradinaj.