Mbrëmjen e djeshme, në mediat rozë qarkulluan disa foto-mesazhe ku sipas të cilave pretendohej se Olti Curri po favorizon një prej banorëve të Big Brother kundrejt një shpërblimi, ose “pakoje” siç thuhet në mesazhe! Nuk ka vonuar as reagimi nga ana e opinionistit të Big Brother Fun Club, i cili krahas mënyrës së tij humoristike ka treguar të vërtetën e atyre mesazheve.

Statusi i plotë:

…Hapen audicionet per BB 10, banoret qe duan te hyjne duhet te sjellin tek une : pula fshati, veze pate, gjize pa kripe, byrek me qumesht dhe fruta te stines, si shporta me fiq, kumbulla ose qershi…

Nesje dua ti them publikisht Indritit qe ka portalin shqiperiaime. al (ai sajoi lajmin qe Damjanua me paskerkesh dhene leke, qe mortja qe nuk me dha) qe une nuk merrem me audicione ne Big Brother sepse llogjikisht nuk mund te fus ne loje banore, qe kur te dalin ti “masakroj” ne Fan Club, se normalisht banoret do me ktheheshin : po ti vete na zgjodhe ne audicion pse na kritikon?

Por bera ca hetime edhe mesova se : Indriti siç mesova nga stafi BB nuk eshte pranuar ne Big Brother per shkak te partneres se tij qe u terhoq ne moment te fundit dhe nuk di pse eshte kapur me mua!!!

Nga ana tjeter eshte edhe nje vajze qe nga informacionet qe sjellin ndjekesit e faqes time ne inbox nuk e di sa e vertete eshte, mesova quhet Klaudia dhe ka dashur te emigroje ne Suedi sepse ka pasur probleme me drejtesine per trafik femrash , por mesa duket Damiano e ka zbuluar edhe i ka dhene duart.

Indriti dhe Klaudia per inat te vjehrres (Damianos) vijne edhe i shurdhojne trapin mullixhiut (mua)…duke sajuar sms apo ëhatsapp. Te dy jane njohur ne facebook ku Damiano eshte i famshem per videot ne fq Anabel. Damianon dhe Klaudian i kam takuar ne dy restorante, ku folem u pershendetem, foto gjera dhe te them te drejten kshu nga jashte mu duken çift pellumbash.

Vetem se ja kane futur kot me planin e tyre qe gjoja me kane dhene leke, sepse ne Fan Club nuk ka fitues, gara behet ne BB. Pooooooor duhet te pranoj se derrat e BB i poqa dhe i hengra une…