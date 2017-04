Shumë personazhë të njohur që nga politika e deri te muzika kanë qenë në përkrahje të lirimit sa më të shpejtë të kryetarit të AAK-së z.Ramush Haradinaj në Francë. Gjatë ditës së enjte një tjetër djalosh i njohur që e sheh gjithmonë në miqësi me emra të njohur shqiptar ishte duke iu bashkuar shumë e shumë të tjerëve që prisnin lirimin pa kusht të Ramushit. Po flasim për personazhin Sabi Kaçanolli nga Vushtria por që jeton në Karlsruhe të Gjermanisë e ku atje drejton një firmë sigurimi plus një shoqëri për mbështetje kombëtare. Sabedin Hyseni është emri i tij i vërtetë por e njohin si Sabi Kaçanolli duke kujtuar vendlindjen e tij Kaçanoll i Shalës së Bajgorës. Gjithashtu ne mësojmë se në Francë për të mbështetur Ramushin ai ka qenë disa herë së bashku edhe me sportistin e njohur Nuri Seferi, dhe me vëllezërit e familjen, e po ashtu është i gatshëm çdo herë të jetë aty.