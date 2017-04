Gazetarja dhe moderatorja nga Radio Peja , Dardane Kastrati ne vazhden e realizimeve te emisionit “Mozaiku i Vikendit ” vizitoi qendren burimore “Xheladin Deda “ne Peje .Pas intervistes me drejtorin e kesaj qendre z.Xhavit Kastratin ,gazetarja Kastrati realizoi edhe nje bisede me dy nxënës që janë pjese e shkolles për të verber .Videoja qe po ben buje ne internet qe është postuar ne fan pagen e Radio Pejes shihet ku gazetarja Kastrati gjatë intervistes që realizon me këta fëmije bën që të këndojnë këta fëmije .Sigurisht se Dardania ndihet krenare per kete .Gjithë ju që dëshironi ta shikoni këtë video mund te klikoni tek Fan Page Radio Peja