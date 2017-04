Teuta Thaqi, bëri emer te madh në tregun muzikor me këngë të përzgjedhura moderne dhe turbo-folk. “A po vjen ti” në bashkëpunim me Loco, “Nusja”e shumë këngë të tjera të cilat çdo ditë e më shumë ka shikueshëmëri dhe vlerësim nga publiku. “A po vjen ti” është një ndër këngët e saj e cila ka marrë vëmendjen e duhur në public një bashkëpunim me reperin Loco, një këngë më ritëm dhe që të bën të ndihesh mirë nën notat e saj. Ajo nuk lançon shpesh këngë apo klipe, por zgjedh momentin dhe këngën e duhur për të qenë pranë publikut ashtu siç e kërkon edhe vetë ajo. Teuta, ka qenë e ftuar edhe në shumë emisione në Kosovë dhe jo vetëm ku ka treguar gjithçka për jetën e saj artistike dhe dëshirën për të kënduar në shumë vënde të botës, ose më saktë kudo ku ka shqiptarë dhe duan muzikën e saj! Suksese Teuta!