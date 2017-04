Jam Alvi 24 vjeç dhe desha të pyes për një problem timin të syve. I përdor syzet prej disa vitesh por dua të them se nuk e di tani që vjen vera nëse mund ti përdor syzet me numër edhe në diell. Pres përgjigjen tuaj për problemin tim dhe faleminderit.

Rezarta Shkurti Okuliste Adresa: 1) Poliklinika Qëndrore 2) Optika UNION-pranë DIAMOND tek 21 dhjetori. Cel 0692529165:- I nderuar letërshkrues. Duke marrë shkas nga letra juaj ku ju pyesnit a mund ti përdor syzet optike me numër edhe në diell? Unë po ju përgjigjem që po. Madje, duke u nisur nga fakti që sot xhamat me filtër dielli bëhen edhe me numër, pra inkorporohet numri juaj i defektit të shikimit në filtrin e diellit të syzeve dhe ju mbani ndërkohë syze dielli me numër dhe zgjidhni paralelisht dy probleme: shikoni korrekt me numrin tuaj dhe mbroheni edhe nga dielli. Vëndi ynë, Shqipëria, eshte vënd me diell dhe sytë tanë janë të ekspozuar gjithë vitin ndaj diellit, kështu që lind nevoja domosdoshmërisht e mbrojtjes së syve nga dielli. Por si të mbrohen nga dielli ata persona që kanë defekte refraktive, pra që mbajnë syze optike? Atëherë fusha e xhamave optike u ka ardhur në ndihmë mbajtësve të syzeve duke krijuar filtrat e syzeve të diellit me numër. Ju falenderoj që më shkruat.