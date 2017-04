Outfit 2017” në Zvicër Ai është një personazh shumë i njohur jo vetëm në botën shqiptare por edhe në Zvicër. Po flasim për djaloshin me origjinë nga Prizreni, i cili jeton në Zvicër, Ludovik Karrica, ku mësojmë se është nderuar me cmim si “Best Outfit 2017” në një nga eventet më të mëdha quajtur GATSBY që mbahet një herë në vit në Zurich. Në këtë mbrëmje ku janë të ftuar shumë personazhë të njohur ka qenë edhe shqiptari ku është nderuar me këtë cmim, ku këtë e tregojnë edhe fotot që ai ka publikuar në rrjetin e tij social. Ndryshe Ludoviku e kemi parë jo vetëm si kërcimtar plot talent por edhe këngëtar në disa klipe dhe bashkëpunime të suksesshme shqiptare.