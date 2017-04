Të shtunën në mbrëmje në fshatin Loxhë të rrethit të Pejës është mbajtur takim me banorët e këtij fshati nga ana e strukturave të AAK-së, ndërkohë që banorët e kësaj ane i kanë dhënë mbështetje të fuqishme partisë së Ramush Haradinajt. Me këtë rast ka folur Albert Shala si drejtues i kësaj partie në atë anë. Nderkohe, nga ky fshat vjen edhe bokseri i njohur Granit Shala i cili së fundi ka nisur edhe karierën e tij politike për të dhënë kontributin e tij nga jashtë. Si një personalitet me peshë në shumë sfera përfshirë atë të boksit, filmit e biznesit Graniti së shpejti pritet që të arrijë kulmin e suksesit edhe në politikë përkrah partisë së Ramush Haradinajt.

#AAK#Loxha#Albertshala #Ramushharadinaj Posted by Granit Shala on Monday, April 3, 2017