Ajo ka hite e shihet kohët e fundit me super koncerte që po mban sidomos në Diasporë. Po flasim për këngëtaren Dhurata Dora që ne zbulojmë se kohët e fundit po shoqërohet me drejtuesin e IB Events Ilir Balija. Por dihet se ky i fundit bashkëpunon dhe menaxhon vetëm emra të medhenj, por çfarë e lidh me këngëtaren pritet të shihet më tej.