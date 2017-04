Që është një vajzë e bukur, askush nuk e ka diskutuar dhe që po hyn me këmbë të mbarë në botën e muzikës as kjo nuk është e diskuteshme.. Para disa ditësh Donjeta ose siç njihet në shoubiz Kallashi, ka fluturuar për në Dubai, për xhirimet e klipit të ri. Ne i morëm disa foto të saj, me të cilat jemi të bindur që ka “çmendur” Dubain me hiret e saj.