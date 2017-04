Granit Mekaj është nga Peja, ai njihet me emrin artistik Giti. Ka sjellë këto ditë projektin e tij më të fundit të titulluar ‘Prekëm’. Ky projekt është punuar nga mjeshtri i muzikës shqiptare Florent Boshnjaku ndërsa teksti nga reperi i njohur Gjiko. Ky klip i Gitit është publikuar nga platforma më e madhe shqiptare në youtube, ArkivaShqip. Giti me muzikë ka nisur para tre vitesh ndërsa kënga e cila e bëri të njohur për publikun është remixi ‘Nëse m’don ti’. Ndonëse vetëm tre vite që meret me muzikë, Giti është super i angazhuar në dasma dhe ahengje të ndryshme familjare, kurse ky projekt nuk do jetë i fundit i tij pasiqë së shpejti do publikojë edhe hitet tjera.