Eventi më i madh i modës shqiptare po vjen. Prishtina Fashion Nights 2017 Pranverë-Verë do vijë në dy mbrëmje të 7 dhe 8 Prillit me sfilatat e stilistëve të njohur e nata e tretë ajo e 9 Prillit me Panairin dhe zbritjet e atyre që do të reklamohen në dy netët e para. Ky event mban suksesshëm drejtimin nga B Models dhe IB Events e do të mbahet në Golden Restorant me një skenografi madhështore.