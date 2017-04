Artisti i njohur i muzikës shqitare Sefë Duraj ka gati një tjetër projekt muzikor. Megjithëse shumë i angazhuar nëpër mbrëmje e koncerte ai ka menduar që fansat e shumtë t’i gëzojë me një këngë të re e cila do të jetë një gërshëtim i bukur mes baladës dhe ritmit e padiskutikm një hit. Ne mësojmë më shumë ku kënga do të quhet “Ndarja dhemb” me muzikë nga Prygo dhe Uki Latifi, me tekst nga Uki dhe orkestrim nga Prygo. Ky projekt muzikor i cili do të vijë këtë fundjavë me një videklip shumë interesant ku ne ju sjellim edhe pamjet me anë të fotove nga klipi i cili është realizuar nga Produksioni Asha.