Më muzikë merret që në fëmijëri dhe kësaj rruge nuk i është ndarë kurrë. Lista e bashkëpunëtorëve të Elsa Fazlija është pa dyshim tejet cilësore, ashtu si edhe gjithë krijimtaria e saj muzikore.

Këngëtarja vetëm sapo ka lansuar videoklipin më të ri, atë të këngës me titull “Ain’t no going back”, që është punuar nga ëirus dhe vjen me tekst të Driton Memetit. Videoklipi i “Ain’t no going back”, është punuar nga produksioni “Maximus”.

Më poshtë gjeni Elsa dhe “Ain’t no going back”.

https://youtu.be/FlACxTIvP4Q