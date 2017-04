Berisha dhe Meta, si dy vëllezërit siamezë Nga Agron Berdaj

Ndoshta simbioza e vëllezërve siamezë përballë dashurisë platonike të dyshes Berisha dhe Meta duket si e vjetëruar , qe e ka humbur disi vlerën e simbolikës dhe krahasimit. Eshte e vërtetë se vëllezërit siamezë ishin dy trupa njerëzorë që merrnin frymë me të njëjtën mushkëri ,se ushqeheshin nga i njëjti stomak ,se qënia e tyre drejtohej nga e njëjta qëndër mendore ,por mjeksia ka provuar në qënien e tyre edhe ndonjë ndryshueshmëri ,dis’harmoni në mënyrën e funksjonimit të organizmit të tyre .Ndërsa te vëllezërit siamezë shqiptarë , Berisha dhe Meta ,nuk gjen asgjë kundërshtuse në marrëdhëniet e tyre ,se ata janë në një harmoni të plotë ,se kanë të njëjtat objektiva strategjike ,se taktikat e ndjekura prej tyre edhe pse duken disi të ndryshme, kanë të njëjtat synime dhe qëllime politike .Madje ky unitet shfaqet edhe kur ata janë në bashkëqeverisje ,por edhe kur janë në opozitë. Ata ,janë të dashuruar edhe në kohë me diell ,por edhe në errësirë , edhe kur gezojnë shëndet të mir por ,edhe në kohë kolere ,edhe në ditë të qeta ,por edhe në ditët më të zeza ,kur krimet e tyre kan dalë në sipërfaqe . Dashuria e tyre me sa duket ka një gjenezë , madje të lë të kuptosh se LSI-ja ,e Ilir Metës ,është krijuar enkas ,për t’i shërbyer ,si kollonë e pestë PD-së dhe , në veçanti liderit ogurzi , Berishës . Në kohën kur PS-ja ,dhe lidershipi i saj ,po luftonin për ekzistencë ,të kërcënuar nga diktatura berishiane ,teper e egër dhe agressive e tipit fashist ,në këto kushte Ilir Meta ,brenda radheve të PS-së ,dhe nga pozitat drejtuese të saj ,flirtonte me Berishën ,si një nxënës i friksuar duke vendosur mes tyre ura të nëndheshme . S’ka si të shpjegohet ndryshe kur qoftëlargu nga njëra anë synonte të shkatërronte PS-në ,dhe nga ana tjetër për çiftin Meta ,interesohej t’u gjente fonde dhe mbështetje të nëndheshme në rrugën e ndërmar prej tyre ,deri sa shpuri në krijimin e LSI-së ,dhe përçarjen e PS-së .Sa herë është ndodhur në krizë Berisha dhe partia e tij , shpëtimin e ka gjetur te LSI-ja dhe Ilir Meta .Faktet historike për këtë janë të mjaftueshme sa edhe një nxënës i shkollës tetëvjeçare është në gjëndje t’i evidentojë dhe argumentojë, ato .Por nëse akrobacitë pa moral dhe dinjitet të LSI-së ,dikush mund t’i argumentojë me taktikat e një partie ,me luajalizmin ,nevojën për kompromis dhe konsensus ,por nuk di se si mund të arsyetohen super krimet e qeverisë të përbërë nga PD-ja dhe LSI-ja .Këto megakrime, jo vetëm se janë vepra të pastra të kryera prej tyre ,por këta të dy aktora politik kanë vepruar në sinkron ,si në kryerjen e krimeve ,por edhe fshehjen e provave dhe mosndëshkushmërin e tyre përmes gjykatave të komanduara dhe të kërcënuara , nga ata . Në ngjarjen tragjike te Gërdecit ,a nuk janë kompromentuse dhe shkak për hetim qidrat e telefonatave të kryera nga drejtuesit e LSI-së ,me autorët e krimit ? Po 21 janari a nuk i kompromenton keq disa drejtues të këtij subjekti politik , jo thjesht së demostruesit u quajtën prej tyre kokëpalarë ,por se vetë demostrata e 21 janarit ,u zhvillua kundër aferave korruptive ku protagonist ishte Ilir Meta .PD-ja , bëri kurban katër demostrues veç të tjerave edhe për miqësinë dhe kualicionin me LSI-në .Dhe borxhi në aferat kriminale duhet shpërblehet me të njëjtën monedhë .A u kujtohet Likja ,se ç’bënte për të fshehur tradhëtinë kombëtare të shitjes së detit nga Berisha dhe Basha ? .Në postin e zv-kryeministrit dhe ministrit të jashtëm ,ai mbrojti tezën se marrëveshja nuk kishte akte tradhëtie ,se fqinjëve nuk u ishte shitur as edhe një centimetër det ,se vetëm ishin bërë korrigjime të vijës detare që nuk preknin hapsirën dhe sigurin e vendit . Madje ,Likja për ta bërë sa më bindëse , elekuente dhe romantike ligjëratën e tij ,në mjedisin e ministries së jashtëme ,vendosi hartat , makete të deformuara dhe një cicerone bukuroshe nga ato që Likja , nuk gabon t’i zgjedhi për ceremoni të tilla . Dhe , të gjitha këto , për të fshehur tradhëtinë dhe krimin e bërë nga dy miqt e tij bashkëqeverisës .Veçse në këtë ekspoze ai ,kishte bërë një gabim të vogël ,se në këtë paraqitje nuk kishte vendosur harta shqiptare ,por kishte huajtur harta të vendit në konflikt . Pra ,në se do të mësosh se cilit krah politik i ka shërbyer LSI-ja ,në historinë e ekzistencës së saj , do të mësosh se ajo ka qënë në marveshje të plotë me politikat e errëta dhe korruptive të Berishës dhe të PD-së . Ndersa PS-në ,e ka përçarë ,ka nxitur kriza ,i ka hequr fitoren disa herë në zgjedhje .Dikush mund të thotë se në 2013-tën ,ajo u rreshtua në kualicion me PS-në , dhe për këtë duhet vlerësuar .Pa dashur aspak të jem ekstremist ,por ruaj mendimin se pjesëmarja e saj në kualicionin e majtë ishte , një taktik në kushtet kur PD-ja ishte e rrënuar nga krimet dhe korrupsjoni dhe humbja e saj në zgjedhje ishte e sigurt .Ndërrimi i kualicioneve nga LSI-ja ,mund të ket qënë jo vetëm i mirëkuptuar nga PD-ja , por edhe ë shtyrë prej saj ,pasi në këtë mënyrë mbrohej më mirë krimi dhe korrupsioni i qeverisjes së mëparshme .Po të vlerësosh rolet e PD-së, dhe të LSI-së, si forca antireformë në drejtësi ,njera nga jashtë kualicionit dhe tjetra nga brenda qeverisë , bindesh për rolin e tyre si misjoner të djallit dhe sabotator të kësaj reforme .

Biografinë e LSI-së ,nuk mund ta ndryshonte edhe Rama ,me fjalimin e mbajtur ditën e lidhjes së kësaj krushqie në zgjedhjet e 2013-tës ,ku me fjalë gati magjike tha se LSI-ja ,ishte e pastër si qelibari por kanë qënë kushtet dhe sistemi që e kan bërë , atë pis .Një e pavërtetë me doza të forta servilizmi dhe egoizmi për karrigen kryeministrore me çdo kusht dhe cdo mjet .Edhe teza e përdorur “më mirë me Stalinin se me Hitlerin “ për të justifikuar koalicionin e PS-së ,me LSI-në ,dhe për ta shkëputur këtë të fundit nga kthetrat e PD-ja ,teorikisht ishte e drejtë ,por praktikisht e përdorur në terrenin shqiptar ,tërësisht e gabuar .Stalini dhe Hitleri shqiptar ,përfaqësojne një realitet tjetër ,se mes tyre nuk ka pasur ndonjëherë luftë ,kontradikta parimore ,opozitë konstruktive ,por paqe ,punë nën rrogoz ,ndarje si vëllezër të zonave të influencës ,mbrojtje me çdo kusht të krimit .Ofertat për bashkpunim dhe qeverisje me LSI-në ,nga të gjitha subjektet politike bëhen jo për vlerat politike dhe programore ,por ajo , vlerësohet thjesht si numër ,ku si çelësi “kopil” të futet në çdo kualicion qeverisës .Të ashtëquajturat politika konsensuale të synuara nga ky subjekt politik ,aleancat e mëdha ku kërkon të jetë gjithmon dorë për dore me PD-në ,tendenca për kompromise artificiale ,shumë herë janë frymëzuar nga kurthe dhe prapaskena nga intrigat dhe demagogjia për të fshehur të vërtetën dhe për të realizuar synimet e tyre antiveting , për të sabotuar reformën në drejtësi ,dhe për t’ju kundërvënë kushtetutës së vendit .Këta janë vëllezrit siamezë shqiptar Meta dhe Berisha të cilët, me dashuri dhe qetësi, e kanë zënë për fyti demokracinë dhe tranzicionin duke i dalë për zot korrupsionit dhe krimit shtetëror .

Agron BERDAJ