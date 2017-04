Ai ka në tregun shqiptar disa këngë dhe dallohet për zërin e tij shumë të ëmbël, por në projektin e sapo ardhur vërtetë ka sjellë një super këngë. Ky është këngëtari Bardhyl Ameti dhe s’kanë kaluar shumë orë që në kanalin Youtube është lansuar kënga dhe klipi i tij më i ri me titull “E jemja je” dhe ka nisur të pritet shumë mirë e të dëgjohet mjaft. Ne mësojmë se kënga është punuar me muzikë dhe orkestrim nga Besim Baftiu e me tekst nga Kreshnik Avdiu, e në saksofon është Mustafë Bajrami e videoklipi është punuar bukur nga Artfabe. Artisti është me origjinë nga Konçuli i komunës së Bujanocit por ka lindur dhe jeton në Delemont të Zvicrës, ndërsa është shumë i kërkuar në koncerte dhe gëzime familjare.