Sa bukur i këndon dëshmorit këngëtari Ardian Dema “Agim Ramadani, më e reja për heroin tim” -Kështu shkruan teksa na sjell këngën me vidoklipin më të ri, këngëtari Ardian Dema. Ai i këndon mjaft bukur në këtë këngë me tekst nga reperi Gold AG, heroit Agim Ramadani, duke ditur se këngëtari është nipi i tij. Jo vetëm fjalët dhe zëri i bukur i artistit por edhe pamjet e klipit janë përshtatur mjaft mirë me temën e kësaj kënge dhe pritet të jetë një nga hitet më të bukura kushtuar një heroi duke u rradhitur në mesin e aritë të këngëve kushtuar të mëdhenjve që dhanë jetën për Kosovën e lirë.