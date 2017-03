Super hiti nga Castel është gati…!

Ai është një djalosh mjaft atraktiv por mbi të gjitha ka shumë talent në rep. Po flasim për reperin Castel i cili do të prezantohet në tregun muzikor me këtë emër, ndërsa është me origjinë nga Gjokova dhe jeton në Basel të Zvicrës e emri i tij i vërtetë është Lek Nikolla. Castel ka gati super hitin ku kënga do të jetë një diss për shumë repera, ndërsa do të vijë shumë shpejt me klip punuar nga XL Films. Ne mësojmë kënga është punuar nga DJ Nardi( Insane Sound) dhe teksti është shkruar nga vetë këngëtari ndërsa do të vijë në bashkëpunim me po DJ Nardin me titull “Money”. Ne duhet të presim edhe ndoshta disa orë sapo kënga të vijë në tregun muzikor shqiptar e padiskutim do të jetë një hit dhe do të ngjallë shumë debat.