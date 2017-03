Ai është djaloshi më simpatik dhe i më i vogël që ka më shumë se 100 mijë ndjekës në faqen e tij në Istagram. E besoni apo jo është vetëm 4 vjecar dhe quhet Roalmi Bunaj, i cili jeton në Tiranë por është vogëlushi më i kërkuar për reklama të ndryshme. Roalmi simpatik dhe plot stil ka marrë pjesë në “Miss & Mister Children Albania 2016” dhe tani po bën prova pasi merr pjesë në spektaklin e bukurisë “Miss & Mister Yjet e Vegjël”. Roalmi jeton në Tiranë me prindërit e tij ndërsa cdo ditë thuajse ka ftesa për të qenë imazh, ku është imazh i reklamës te “Twist Shake Baby”, një reklamë biberonash për në Shqipëri, ndërsa do të marrë pjesë tek një reklamë tjetër me arushë, që vjen nga Anglia që quhet “Baby Cubbies”. Nëse doni ta ndiqni këtë djalosh shumë të talentuar atëherë e keni në Instagram roalmi_model dhe në Facebook me këtë emër Roalmi Model.