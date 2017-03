Opozita e rrumpallës  Nga Agron BERDAJ  

Kulmi i hipokrizisë dhe marrëzisë shqiptare është kur dëgjon nga disa pseudointelektualë të thonë se ndaj opozitës shqiptare ,të vetëngujuar në çadër , pozita po tregohet arrogante dhe shpërfillëse . Ata gati sa nuk thonë se , kjo opozitë është si një engjëll , e urtë dhe e brishtë ,një krijesë e virgjër dhe pa histori kriminale dhe korrupsjoni , një qenie , gati jashtëtokësore që si Mesia do t’i sjellë Shqipërisë lumturi dhe begati .Këta intelektual të rrumpallës ,megjithë makiazhet që përpiqen t’i bëjnë këtij subjekti politik ,megjithë maskat e zgjedhura për ta paraqitur ujkun si qëngj ,megjithë operacionet plastike për ta treguar si një qënie tjetër të ndryshme nga çka është realisht , ata nuk do të mundin të fshehin të vërtetën historike ,të fshijnë kujtesën e historisë se krerët që drejtojnë këtë subjekt politik janë vetë krimi , tradhëtarët e kombit ,vrasësit dhe dhunuesit e lirive dhe të drejtave të njeriut . Në historinë njëzetëepesë vjeçare të tranzicionit ata kanë përdorur të gjitha rrugët për marrjen dhe mbajtjen e pushtetit me dhunë ,me grushte shteti dhe puçe ,tani po provojnë ta rrëzojnë kundërshtarin politik edhe me tallava ,me çadra fushore ,me kërcënime e dhunë institucionale ,përmes bojkotit parlamentar .Në të dy rastet ky subjekt politik mbetet problem për Shqipërinë pavarësisht nga demagogjia e përdorur dhe kauza e stisur , se gjithçka bëhet në emër të zgjedhjeve të lira . Deri aty arrin hipokrizia sa që çadrën ata , e vlerësojnë si institucion mbikombëtar , si Meka , ku po ideohet Republika e re ,ku konturohen aleancat strategjike ,nga ku dalin ultimatumet dhe urdhërat e parevokueshëm ,pa lënë asnjë llojë hapsire dialogu dhe kompromisi me pozitën , si elementët themelorë të demokracisë liberale .Ndërsa disa kameleonë politik që hiqen si vizitorë të çadrës dhe të magjepsur nga platforma dhe strategjia e rrumpallës ,të ekzaltuar deri në çmënduri, nuk rrinë pa folur dhe shkruar për të vërtetat e kësaj çadre ,duke anashkaluar me hipokrizi dhe shpirtligësi tre të vërtëtat absolute që kanë lidhje me të .

Epara është se çadra e krimit është ngritur mbi gjakun e të vrarëve të 21 Janarit .E vëteta e dytë është se vrasësit e tyre janë të gjallë ,ende të padënuar nga askush ,as nga gjykata ,as nga opinioni dhe shoqëria .Ndërsa partia që këta kriminel i përkasin ,i ka dekoruar ata , per krimet e bëra. Dhe e vëtreta e tretë është se si në korin e vjetër antik ,kjo çadër është e mbushur me kriminel që i mbajnë ison krimit .Të burgosurit posa mbarojnë dënimin ,më parë se shkojnë në shtëpit e tyre të shijojnë lirinë, shkojnë në çadër , te strehëza ku gjejnë vetveten. E veçanta është se fushimi i PD-së , po vizitohet edhe nga disa të huaj ,të cilëve drejtësia e vendit të tyre po i heton dhe gjykon për korrupsion dhe krime të rënda . Pra, kjo çadër është kthyer në strehëz të krimineleve shqiptar, por edhe atyre ndërkombëtarë,e armiqve të demokracisë dhe të shqiptarizmit .Kryetari i vetshpallur i republikës së re brenda çadrës ,herë shfaqet si gangster i rëndomtë dhe fëminor ,herë si një përbindësh dhe një kasap i pamëshirshëm ,herë si një frikacak që kërkon të fshihet pas turmës . Në skaljon të parë në luftën ndaj pushtetit vendosi të revoltuarit ata ,që përdorin llastiqe , thyerësit e xhamave ,të fortit për të goditur pushtetin me grushta .Më pas lëshoi thirrjen e mosbindjes popullore .Më pas kur mendoi se u bë sulltan, kërkoi që në çadrën e krimit t’i shpinin në tepsi kokën e kryeministrit ,sepse kokat e ministrave atij , i dukeshin pa rëndesi sikur ato të ishin koka kecash ,derrash ,apo pulash .Pra, të kuptohemi se republika e re e Lule Bashës do te jetë e ngritur me kokat e kundërshtarëve të tij politik .Dhe kur e shikonte se tepsisë me kokat e qeveritarëve i mungonte ajo e kryeministrit, Lule Basha , shpalli luftë të hapur pozitës duke kërcënuar se ata në këtë betejë finale nuk do të arrinin të gjenin si shpëtim as vrimën e miut . Dhe per të vetmen gjë që Lulja duhet besuar është kur flet për vrimën e miut .Ai, këtë vrimë e ka bërë si shtëpinë e tij , si një vend të bekuar për t’u ruajtur nga orteku popullor ku tre herë radhazi elektorati e izoloi në këtë vrimë dhe siç duken gjasat edhe në zgjedhjet e radhës atje , do ta dërgojë . Ndërsa kauza e opozitës se kërkon zgjedhje te lira dhe të ndershme është si një veladon ku në të fshihen qëllime të errëta dhe antikombëtare .

Në se duhet të ketë një leksion për tu dëgjuar në të gjitha kancelarit e botës demokratike dhe në universitetet e filozofisë dhe politikës në botë është , se si qeverisja e këtij subjekti politik ,ndërtoi dhe zbatoi sistemin e vjedhjes dhe tjetërsimit të votës të elektoratit shqiptar .Se si shteti u vu në krye të mafies ,ku vriste kandidatët për deputet të kundërshtarit ,të tjerët i dhunonte ,ku në vënd të ligjit të zgjedhjeve vendoste ligjin e luftës dhe gjëndjes së jashtëzakonshme dhe nën kërcënimin e tyre zhvillonte zgjedhjet .Në prag të zgjedhjeve ,ministrat e kësaj qeverie ,zbraznin burgjet nga kriminelët duke i përdorur ata, si burim terrori dhe kërcënimi ndaj zgjedhësve .Doganat dhe tatimet viheshin nga shteti për të blerë votat .Simpantizantëve që i përkisnin partis së tyre ,u faleshin faturat e dritave dhe të ujit .Kultivimi I lëndëve narkotike u shpall prej qeverisë së tyre strategji dhe politikë e orjentuar dhe e ligjëruar, në fshehtësi . Loja me listat e zgjedhësve dhe blerja e komisjonerëve ishte gjëja më e zakonëshme .Shitblerja e votave bëhej hapur fare si ne pazarin e Roskovecit ,madje edhe në sy të komisionerëve ndërkombëtarë . Marrëzitë e tyre në vjedhjen e votave nuk kanë të sosur. Ato do të mbeten një njollë e zezë e demokracisë shqiptar , shkaku krtesor i tranzicionit të tejzgjatur .Edhe pse kështu siç është opozita ,e kriminalizuar e dhunëshme ,agresive ,nuk ka asnjë të drejtë pozita të heshtë ,të mos kërkojë dialog ,të mos jetë më luajale . Aq më tepër kur opoinioni shoqëror ,mendimi intelektual I ndershëm,e kuptojnë se opozita në këtë gjendje të rraskapitur kërkon vetëm pushtetin në tavolinë ,se me votime nuk e merr dot atë , edhe për disa dekada të tjera ,prapë duhet dialog ku të paktën opozita të mësojë se misjoni i saj historik ka mbaruar dhe se vendit e demokracisë shqiptare i duhet një opozitë e re ,vizjonare ,e pakriminalizuar,dhe atdhetare. Ora e kësaj opozite ka mbetur në moçalin e krimeve dhe tradhëtisë kombëtare . Agron BERDAJ