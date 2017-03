Modelja Morfina Hasani, shokon me dekleratën e saj!

Në datën 28 shkurt në Prishtinë, në Grand Hotel u organizua një spektakël bukurie nën produksionin e Sherif Pacollit. Ajo që bie në sy përvec vajzave të bukura pjesmarrëse është deklarata e njërës prej pjesmarseve dhe saktësisht Morfina Hasanit e cila bëri bujë për faktin pse ajo nuk e fitoi kurorën. “Më kërkuan të paguaj 400 euro për fitoren e kësaj kurore por unë nuk shkova me mendimin për ta blerë atë kurorë por ta fitoj nëse do e meritoja”-ka thënë modelja. Nuk e dimë ende se si do shkoj kjo situatë por nuk është hera e parë që dëgjohen të tilla situata. Morfina, është një vajzë mjaft simpatike dhe nuk i mungon asgjë për të qenë pretendente e një kurore bukurie. Presim në vazhdim.