Ku fjeti ministrja e Jashtme e BE, Mogherini në Tiranë? Në Vilën e Vllahutin? Në Vilën e kryeministrit Rama në Surrel?

Jakup B. GJOÇA

Ministrja e Jashtme dhe e Sigurisë e Bashkimit Europian Federika Mogherini erdhi në Tiranë dhe në një konferencë shtypi të përbashkët me kryeministrin Edi Rama, nga selia e Kryeministrisë deklaroi: “Bojkoti i parlamentit do të thotë bllokimi i krijimit të komisioneve të vettingut dhe de facto, kjo ndal procesin e progresit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.”

Kaq i mjaftonte edhe kryeministrit Edi Rama, që të shfaqësohej përpara shqiptarëve, për të gjitha akuzat që i rëndojnë në qafë. Kryeministri Edi Rama, me gjuhën që foli Mogherini në Tiranë, jo vetëm doli “i virgjër” politikisht dhe penalisht, nga të gjitha akuzat për bashkëpunim me krimin e organizuar, për korrupsion, por kërkon tashmë që Reformën në Drejtësi dhe Vettingun ta përdorë edhe si alibi ligjore dhe imunizim për të shpëtuar ndaj korrupsionit të qeverisë së tij, për të shpëtuar ndaj çdo përgjegjësie politike që ka ai vetë për kriminalizimin e Parlamentit, etj. Jo vetëm kaq.

Këto akuza POLITIKE DHE PENALE ndaj kryeministit Rama, i tha edhe vetë ministrja e Jashtme dhe e Sigurisë e BE, Mogherini, po në konferencën e shtypit me Kryeministrin Rama, por i tha të sheqerosura me hipokrizinë politike, që të mos e shqetësonte fare kryeministrin Rama: “…çeljen e negociatat me Shqipërinë, natyrisht në varësi të ecurisë dhe zbatimit të reformës në drejtësi dhe në veçanti vettingut dhe 5 prioriteteve kyçe. Këtu përfshihet lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar dhe në veçanti kultivimi dhe trafikimi i narkotikëve.”

Mogherini, këtu kundërshton vetveten.

Së pari, Bashkimi Europian i kushtëzon Shqipërisë çeljen e negociatave për anëtarësim me luftën kundër korrupsionit, kundër krimit të organizuar dhe kultivimit dhe trafikimit të narkotikëve”.

-Po, kush është përgjegjës politikë dhe penalë, që në Shqipëri ka korrupsion?

– Po, kush është përgjegjës politikë dhe penalë, që në Shqipëri krimi i Organizuar jo vetëm nuk luftohet, por bashkëqeveris? Dhe kur themi që krimi i Organizuar bashkëqeveris në Shqipëri, është fakt i pakundërshtueshëm kriminalizimi i Parlamentit dhe i Pushtetit Vendor?

– Po, kush është përgjegjës politikë dhe penalë, që në Shqipëri perzonat me rekorde kriminale u bënë deputetë dhe kryebashkiakë?

– Po, kush është përgjegjës politikë dhe penalë, që VETËM në Shqipëri ka klutivim të të gjithë sipërfaqes së Shqipërisë dhe trafikohen përditë nga Shqipëria nëpër Europë tonelata me Canabis?

A mund të pohojë Ministrja e Jashtme dhe e Sigurisë Mogherini, se bashkëpërgjegjës për të gjitha këto pyetje, të cilat pengojnë integrimin e Shqipërisë në BE është edhe qeveria, edhe Opozita? Apo është vetëm qeveria, meqë ajo ka pushtetin ekzekutiv, ka shumicën absolute edhe në Parlament?

Apo është vetëm Opozita, që nuk bëhet urë, nuk kthehet në vagonë zhavori për mazhorancën dhe qeverinë, që të votojë VETËM dhe PA KUNDËRSHTI, ato LIGJE, REFORMA që dëshiron dhe SIÇ I DËSHIRON kryeministri Rama?

A mund ta pranojë publikisht zonja Mogherini se kryeministri Rama ka përgjegjësinë e plotë politike, që i bëri personat me rekorde kriminale edhe deputetë, edhe kryebashkiakë?

Apo, të pohojë të kundërtën, që kryetari i PS-së Edi Rama nuk ka asnjë përgjegjësi, që kandidatët socialistë që ai vetë përzgjodhi në listat e Partisë Socialiste dhe që u bënë deputetë dhe kryebashkiakë, dolën persona me rekorde kriminale?

Atëhere, nëse Mogherini nuk guxon ta thotë në konferencën e shtypit me kryeministrin Rama këtë faktor të kriminalizimit të Parlamentit në Shqipëri, mos vallë, duke heshtur, Mogherini kërkon të bëjë bashkëpërgjegjës politikë dhe penale të kriminalizimit të Parlamentit dhe Pushtetit Vendor edhe Opozitën, kur vetëm deputetë dhe kryebashkiakë socialistë detyrohen të lenë mandatitn për shkak të dekriminalizimit?

A mund të pohojë publikisht Mogherini në Tiranë, përpara kryeministrit Edi Rama, se korrupsioni në Shqipëri bëhet nga Qeveria, apo edhe nga Opozita?

A mund të pohojë publikisht Mogherini në Tiranë, përpara kryeministrit Edi Rama, se korrupsioni në Shqipëri duhet të luftohet vetëm kundër “ish” qeveritarëve dhe se ministrat dhe kryeministri aktual i kësaj qeveria kanë imunitet politik dhe JANË TË PAPREKSHËM nga Ligji edhe nëse korruptojnë!!!

A mund të pohojë publikisht Mogherini në Tiranë në konferencën e përbashkët me kryeministrin Rama, se kultivimi masivisht i Shqipërisë me Canabis dhe trafikimi i mijëra ton Canabis nga Shqipëria në Europë bëhet nga Opozita dhe jo në saj të bashkëpunimit të drejtpërdrejtë të Qeverisë me Krimin e Organizuar?

Nëse Mogherini ka bindjen dhe prova që Qeveria nuk bashkëpunon me Krimin e Organizuar për trafikimin e Canabis, atëhere, të paktën, a mund të pranojë që është PAAFTËSIA e qeverisë së kryeministrit Rama të luftojë kultivimin dhe trafikimin e Canbis në Shqipëri? Dhe, me një qeveri krejt e paaftë që të luftojë kultivimin dhe trafikimin e Canabis, a mund të bashkëpunohet për integrim në BE?

Cili është shqetësimi politik i Ministres së Jashtme dhe Sigurisë në Bashkimin Europian Mogherini, për moszbatimin e reformave të integrimit në Shqipëri?

Korrupsioni, Bashkëpunimi i Politikës me Krimin e Organizuar (nënkuptohet Qeveria, sepse Opozita edhe po të dojë të bashkëpunojë me krimin e organizuar të qeverisë, nuk ka pushtet), kultivimi dhe trafikimi i Canabis VETËM nga Shqipëria?

Apo Protesta e Opozitës pengon reformat në Drejtësi dhe Vettingun?

A mundet ministrja e Jashtme dhe e Sigurisë të BE Mogherini t’u pohojë shqiptarëve që:

-Një qeveri që korrupton, një qeveri që është përgjegjëse për kultivimin dhe trafikimin e mijëra ton Canabis nëpër Europë (qoftë me bashkëpunim të drejtëpërdrejtë me Krimin e Organizuar, qoftë për paaftësi për ta luftuar), një kryeministër që kriminalizon Parlamentin dhe Pushtetin Vendor, a mund të ketë vullnet politik të bëjë reformë në drejtësi?

– A ka vlerë një Vetting i votuar nga kryeministri Rama, kur, ndërkohë ai akuzohet se ku i gjeti miliona euro që ndërtoi Vilën e tij në Surrel?

– A ka vlerë një Vetting për gjyqtarë dhe prokurorë, i votuar edhe nga Alfred Peza, deputeti socialist, i cili me rrogë 600 euro në muaj (të deklaruar në gjykatë deri në 2010) të blejë në 2015 1,2 miliardë lekë aksione bankare?

A mundet ministrja e Jashtme dhe e Sigurisë të BE Mogherini t’u pohojë shqiptarëve që:

-Duhet votuar paraprakisht Vettingu i prokurorit dhe i gjyqtarit, nga deputetë socialistë me rekorde kriminale dhe nga kryeministri i akuzuar për korrupsion, që të luftojë, paskëtaj, korrupsionin e Kryeministrit dhe të ministrave dhe deputetëve të tij?

Kryeministri Edi Rama, me gjuhën që foli Mogherini në Tiranë, tashmë kujton se mund të akuzojë Opozitën si pengesën politike për moszbatimin e reformës në Drejtësi, për mosvotimin e Vettingut dhe moszbatimin e reformave të integrimit të Shqipërisë në BE.

A mundet ministrja e Jashtme dhe e Sigurisë të BE Mogherini t’u pohojë shqiptarëve që:

-Për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian është pengesë Protesta e Opozitës, edhe kur kërkohet PARAPRAKISHT të luftohet korrupsioni i qeverisë, të Dekriminalizohet Parlamenti dhe paskëtaj të votohet Reforma në Drejtësi dhe Vettingu?

Në Rumani, e cila është anëtare e BE-së, edhe pse aty është kryer reforma në Drejtësi, edhe pse aty Gjyqësori nuk është i korruptuar, edhe pse aty Vettingu i gjyqtarëve dhe i prokurorëve zbatohet, SËRISH qeveria Socialiste KORRUPTON!

Qytetarët rumunë, me protesta të vazhdueshme kërkojnë DORËHEQJEN E QEVERISË SË KORRUPTUAR!

Deri tani, as ministrja e Jashtme dhe e Sigurisë të BE Mogherini, as BE-ja nuk u ka bërë thirrje protestuesve rumunë që të ndërpresin protestat ndaj qeverisë, sepse rrezikojnë Sigurinë dhe Integrimin Euripian në Rumani!!!

Përse, ministrja e Jashtme dhe e Sigurisë të BE Mogherini vepron dhe sillet me dy standarte politike në Shqipëri?

1.Që, nuk kritikon qeverinë dhe Kryeministrin si përgjegjës politikë për mosdekriminalizimin e Parlamentit, për mosluftimin e krimit të organizuar, për mosluftimin e korrupsionit, për mosluftimin e trafikimit të Canabis?

Në cilën demokraci, sipas zonjës Mogherini, thuhet dhe shkruhet se Protestat e qytetarëve dhe të Opozitës ndaj qeverisë së korruptuar, DËMTOJNË DEMOKRACINË dhe INTEGRIMIN EUROPIAN???

Do të shkruaja edhe ca pyetje të tjera, për ministren e Jashteme dhe të Sigurisë të BE zonjën Mogherini, meqë na begenisi dhe erdhi nga Brukseli në Tiranë:

-Së pari, përse nuk e detyroi kryeministrin Edi Rama, që të negociojë me Opozitën për kërkesat kryesore politike të Protestës?

– Përse nuk i kërkoi publikisht kryeministrit Rama, në konferencëen e përbashkët të shtypit, që të zbatohet numërimi elektronik në zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit 2017, si një garanci për mosmanipulimin e votave nga KQZ dhe Administrata Zgjedhore e politizuar nga Partia Socialiste?

– Meqë erdhi në Tiranë, meqë është edhe italiane, zonja Mogherini a e pyeti kryeministrin Rama, sa e vërtetë është shqetësimi i opinionit dhe medias italiane për importimin në Shqipëri të 140.000 tonë Mbjetje kimiko-bërthamore?

Por, e di, që këto pyetje zonjës Mogherini, i shkaktojnë alergji politike, sidomos, pasi zonja Mogherini hëngri edhe ëmblësirën që iu servis në selinë e kryeministrisë në Tiranë, e pyes zonjën Mogherini:

-Ku fjeti në Tiranë, para se të bënte konferencën e shtypit me kryeminsitrin Rama? Në vilën e kryeministrit Rama në Surrel? Apo në vilën e re të zonjës Vllahutin, ambasadores të BE në Tiranë? Sepse, siç thotë edhe populli ynë: “Siç e shtron, edhe do flesh” dhe “Qeni leh, aty ku ha”!!!