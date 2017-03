Ercole sjell hitin “Me S-Class” Klipi dhe kënga e bukur ardhur disa ditë më parë nga artisti atraktiv Ercole tashmë është sërish në kanalin Youtube ku keni mundësi ta shihni. Kjo këngë e cila në fillim u pëlque shumë por u hoq nga kanali deri sa u verifikua muzika e cila si beat ishte blerë nga vetë këngëtari. Ercole quhet në art reperi shumë unik por emri i tij i vërtetë është Erden Miftari, i cili jeton në Gjermani por me origjinë është nga Mitrovica. Ne mësojmë se klipi i këngës është realizuar në Moosburg të Gjermanisë, afër Munchenit. Kënga me titull “Me S-Class” është mjaft e bukur dhe do të jetë një hit dhe ju keni mundësi që ta shijoni sërish në kanalin e tij në youtube, ndërsa reperi premton në të ardhmen shumë më shumë në botën e muzikës.