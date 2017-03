Kënga dhe klipi “Money” është bërë për dy ditë një temë diskutimi sidomos te reperat e njohur. E në fakt kjo këngë ardhur nga reperi shumë unik Castel në bashkëpunim me DJ. Nardi B ka si temë dissa ndaj kolegëve të tyre repera. Kënga ka një klip shumë të nxehtë e me një ritëm mjaft interesant, ndërsa po pritet shumë mirë edhe nga ana e fansave të cilët e kanë pritur me padurim këtë projekt. Teksti i këngës është bërë nga vetë Castel,e për klipin është kujdesur produksioni XL Film.