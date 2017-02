Kënga do të jetë shumë rimike e gjatë këtyre ditëve janë bërë xhirimet e klipit. Bëhet fjalë për këngëtarin që po pëlqehet shumë Trimi Jetullahu, i cili do të na sjellë këtë këngë të bukur shumë shpejt me një super klip. Artisti ka kohë që po menaxhohet nga IB Menagment dhe po i icën shumë mirë, ndërsa është bërë një nga emrat e rinj më të sukseshëm dhe mjaft premtues në tregun muzikor shqiptar. Gjithashtu mësojmë se Trimi do të jetë i rrethuar në këtë klipl me vajzat bukuroshe nga B Models.