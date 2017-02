Që në fëmijëri është bërë pjesë e një kori muzikor në Gjermani, ku ka kënduar për pesë vite. Si tetë vjeçare ka mbajtur koncerte në qytetin e Lindaut.Ka vokal dhe pamje të mrekullueshme, prandaj duket se Zoti është treguar mjaftë bujar me të. Këngëtarja thotë se tashmë ka nis me realizimin e vërtet të ëndrrës. Lena, ky është emri më i ri që i është shtuar skenës muzikore. Është vetëm 17 vjeç dhe është rritur me ëndrrën për tu bërë këngëtare e njohur.Këto ditë ajo ka lancuar edhe projektin e parë muzikorë, këngën me titull “Çka ke hup”, këngë kjo e punuar nga një kast profesionistësh e ekspertësh hitesh, si Ilir Berani që e ka krijuar muzikën dhe tekstin, inçizimi është bërë tek Florent Boshnjaku dhe orkestrimi nga Ardian Kastrati. Videoklipi i këngës “Çka ke hup” është punuar nga produksioni “EMF Creative”.

https://youtu.be/YCjGFJMKF3