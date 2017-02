Fitim Amidi apo i njohur me emrin e artit si Kley ka ardhur me projektin e tij të parë në mënyrë profesionale ku që në fillim duket se e ka nisur me goditje.

Teksti i këngës “High” përmban pjesë kundër Cozman dhe Baba Stars apo si mund të thuhet edhe diss për reperin dhe grupin e njohur.

Ky nuk është vetëm fillimi i Kley pasiqë reperi i njohur nga Bujanoci që jeton në Gjermani ka paralajmëruar edhe këngë të tjera me goditje akoma më të mëdha që do të trondisin skenën muzikore të repit që kohës së fundit vetëm se është komercializuar.

https://youtu.be/XsAIxB35nUc