Granit Shala: Shqiptarët po trajtohen si dorë e dytë

“Dje e rrëzuan murin e ndërtuar në mënyrë ilegale, por çfarë do të ndërtohet tani? – Nuk kaluan shumë orë nga rrëzimi i murit, Qeveria dhe Presidenca filluan me lavdërime për gjërat e arritura në bisedimet me Serbinë. Dhe këtu fillon e gjithë çështja. Institucionet e Kosovës janë duke i trajtuar në menyrë jo të barabartë qytetarët e Kosovës. Shqiptarët janë duke i trajtuar si dorë e dytë, ndërsa serbet si dorë e parë. E ata vazhduan më tutje, duke e bërë legale atë që veçse ishte ilegale. Siç duket, tani do të ndërtohet një pengesë e re, e cila pengon qarkullimin e lirë të qytetarëve”:- shkruan Graniti në profilin e tij.