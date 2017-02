Faleminderit, Haris!

Të dashur miq të Gazetës Intervista, përpara disa kohësh ne botuam një artikull për një talent të ri futbolli në Shkodër, Aldien Puka. Në Shqipërinë ku talentet e reja kanë vështirësi për të ecur përpara dhe kanë nevojë për një ‘zë’, menaxheri sportiv i mirënjohur, Haris Fakiç iu përgjigj thirrjes tonë. Harisi njihet nga të gjithë për gjërat e mira që ka bërë. Ai aktualisht është Drejtori Sportiv i Klubit ‘Skënderbeu’ të Korçës e cila po korr shumë suksese në drejtimin e tij. Redaksia e gazetës Intervista, dëshiron ti shpreh mirënjohjen e thellë Harisit që e mori përsipër Aldienin. Është me fat që njerëz si Harisi punojnë në Shqipërinë tonë të dashur ku nuk është e lehtë të marrësh një mundësi. Ne i urojmë shumë suksese Aldienit në vijim dhe do ta ndjekim si rast. Përgëzojmë drejtuesit e klubit korçar për këtë përzgjedhje që mbi të gjitha kanë përzgjedhur një profesionist me zemër të madhe. Haris, thonë se të gjitha të mirat shpërblehen në këtë jetë. Në këtë ditë nuk gjejmë çmim e trofe që mund të dekorojnë bujarinë dhe humanitetin tuaj. Thjesht Faleminderit me gjithë shpirt që sot bëtë një zemër të lumtur!..