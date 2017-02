Pas super suksesit të këngës “Me kon je” ardhur në bashkëpunim me Anita Latifin, reperi shumë unik Big Papi ka gati të tjera hite. Ne mësojmë se djaloshi sapo ka xhiruar klipin e këngës “Krejt ok” nga produksioni Think Cretiv dhe kënga punuar nga Massive Production ku do të vijë pas disa ditëve në treg. Ka kohë që artisti ka krijuar me stilin e tij një treg dhe shumë fansë pas vetes, por asgjë nuk keni parë deri më tani nga Big Papi ku pas kësaj këngë të tjera hite do të vijnë nga ai.