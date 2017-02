Ne nje postim qe ka bere bukuroshja Afrona Dika ne instagram, ku ka shprehur simpatine e saj per nje personazh turk duke shkruar”Nje tip si ky artist mungon” duket se ka nisur te polemizoje ate qe ka dashur te thote ajo. Personazhi ne fjale eshte ky djaloshi simpatik turk por realisht ngjan shume me flaken e vjeter te Afrones, Valton Krasniqit. Mos ndoshta Afrones i mungon Valtoni dhe ka gjetur nje menyre te terthorte per ta thene? Mbetet per t’a pare!