Duket që ky vit ka nisur me plot suksese për Kaltrina Veselin. Tani ajo nuk është më vetëm një modele por edhe një aktore që ka marrë pjesë në një film me projekt Hollywood. Ajo ka një rol të rëndësishëm në film dhe thotë që ndihet mjaft e privilegjuar për këtë. Kaltrina nuk ndalet me kaq, ajo vazhdon projektet e saj të rradhës.