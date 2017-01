Veshur me “J’adore”!

Aty mund te vishen te gjithe sepse te gjithe e gjejne veten por Bruna, e zonja e butikut me te njohur ne Tirane e jo vetem, na tregon: “J’adore gjen më shumë hapësirë te femra në karrierë por jo vetem, pasi eleganca është ajo çka dua të përcjell nëpërmjet veshjeve qe perzgjedh per te qene pjese e koleksioneve te reja”.

Kur një punë bëhet me pasion, vështirësia anashkalohet pa u kuptuar dhe klienti nuk gjen diferencim në dyqanin e saj.

Bashkëpunimet me personazhet e ekranit janë vërtete të shumëllojshme dhe emrat janë të shumtë, por ato lindin gjithmonë në varësi të aktiviteteve të tyre, siç mund të jetë një kopertinë, një festival, një eveniment, videoklip etj dhe te gjithe kane dale te kenaqur. Permend kengetaren Sabina Dana, bukurine e misseve shqiptare Adrola Dushi e shume emra te tjere!

Klientët e saj janë gjithmonë në rritje, kjo i jep besim në punën që bën. Fjalën braktisje nuk e njeh përkundrazi ndihet gjithmonë e vlerësuar.

J’adore, suksese!