Sukses i jashtëzakonshëm i Albis Party!

Mbremja e nderrimit te viteve, shqiptaret e New Jersey-t ne SHBA, i ka gjetur bashke nen organizimin e kompanise me te madhe te eventeve ne Amerike, Albis Party e konkretisht organizatorit dhe kreut te kesaj kompanie, Naser Nika. Ne nje salle ku ishin te pranishem 780 persona, nderkohe qe shume jane kthyer per shkak te tejmbushjes se salles, nen shoqerine e kengetareve me ne ze si Gjyste Vulaj, Gena, Mariola Kaçani, Jurgen Kaçani dhe Valdet Luka, kane bere atmosferen e duhur per nje feste te rendesishme si nderrimi i viteve. Suksese Albis Party dhe sa me shume koncerte te tilla per te kenaqur publikun shqiptar ne SHBA.